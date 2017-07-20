Гроза и дожди с усилением ветра снова идут в Татарию

Казань, , 10:13 — REGNUM

В Татарии 20 июля ориентировочно с 11:00 и до 18:00 ожидается ухудшение погодных условий. ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» прогнозирует грозу с кратковременными усилениями ветра до 15−20 м/с, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Главное управление МЧС России по республике на случай прохождения неблагоприятных метеорологических явлений предупредило жителей о том, как вести себя на улице.

«Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, так же рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания», — рекомендует ГУ МЧС по РТ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля от стихии в Татарии больше всего пострадало село Урахча Рыбно-Слободского муниципального района. Здесь из-за сильного ветра частично повреждена кровля общеобразовательной средней школы и два частных магазина.

Кроме зданий, от опасных метеорологических явлений пострадала и система энергоснабжения. Два социальных объекта и 118 домов, где проживают 419 человек, до 21:30 оставались без электричества. Сообщение о происшествии поступило в 20:15.

Напомним, 18 июля погоде в Поволжье был присвоен жёлтый и оранжевый уровни опасности. Наиболее опасные метеорологические явления прогнозировались на юге Поволжья — в Оренбургской и Саратовской областях.

Оренбургской и Саратовской областям присвоен оранжевый уровень опасности, который означает, что «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

Остальным регионам Поволжья присвоен жёлтый, повышенный уровень опасности. Ожидаются грозы, усиление ветра, сильные дожди.

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