По факту ДТП под Курском, в котором погибли шесть человек, возбуждено дело

Курск, , 10:04 — REGNUM В Курской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли пятеро детей и один взрослый. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла 19 июля примерно в 19:30 возле поселка Щетинка Курского района. Автомобиль Peugeot, в котором ехали девять человек, двигался по трассе «Курск — Поныри» в сторону областного центра. Водитель попытался развернуться в противоположную сторону через две сплошные и столкнулся с двигавшимся ему навстречу Volkswagen.

Пятеро пассажиров Peugeot — четыре ребенка и один взрослый — погибли на месте. Утром 20 июля в МВД представили новые данные: число жертв аварии возросло до шести.

Всего ранения различной степени тяжести получили семь человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на этой же неделе по факту ДТП со школьным автобусом было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». По версии следствия, 1 июня 13 учащихся Артюховской средней образовательной школы (Октябрьский район) на школьном автобусе возвращались из поселка Прямицыно с праздника в честь Дня защиты детей. Школьников сопровождали четыре учителя и директор. Днем на автодороге «Крым — Иванино» автобус остановился недалеко от дома 10-летнего школьника.

Мальчик вышел из автобуса и пошел через дорогу. Ни один из находившихся в автобусе учителей, ни директор школы не сопровождали его. Ребенка на проезжей части сбил КамАЗ. Его доставили в «Курскую городскую клиническую больницу №4», но от полученных травм он скончался.

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