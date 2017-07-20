В Саратовской области сотрудники конторы микрозаймов занимались грабежом

Саратов, , 09:59 — REGNUM В Балакове оперативники уголовного розыска при содействии бойцов Росгвардии по подозрению в совершении имущественных преступлений задержали сотрудников организации, предоставлявшей микрозаймы населению. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД региона, в настоящее время установлена причастность одного из задержанных к совершению грабежа в Хвалынском районе и кражи в Балаковском районе.

«Основной фигурант исполнял обязанности персонального менеджера, в обязанности которого входило оформление займов и сопровождение договоров, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области. — Офис фирмы располагался в одной из квартир жилого дома. По версии следствия, мужчина под предлогом взыскания долга с клиента проник на территорию домовладения в Хвалынском районе и открыто похитил стиральную машину. Злоумышленника не смутил тот факт, что бытовая техника принадлежала пожилой матери клиента. Деньги, вырученные от продажи стиральной машины, подозреваемый потратил на личные нужды. Во втором случае «персональный менеджер» взыскал долг с заемщика, похитив его сотовый телефон».

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела. Еще двое сотрудников организации проходят по делу в качестве свидетелей, однако не исключено, что их статус может измениться. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Саратовской области на 30 июня 2017 года официально зарегистрирована одна микрофинансовая компания (МФК) и 6 микрокредитных компаний (МКК). По информации Саратовского отделения Волго-Вятского ГУ Банка России, нелегальные компании, в том числе двойники, действующие в интернете, будут лишены возможности вводить в заблуждение потребителя, выдавая себя за МФО.

«Согласно новым требованиям, МФК должны иметь собственный капитал не менее 70 млн рублей, — отметили специалисты Банка России. — Они вправе предоставлять микрозаймы физическим лицам в размере до 1 млн рублей, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — до 3 млн рублей. МФК могут принимать средства физических лиц, не являющихся их учредителями (участниками, акционерами), в сумме не менее 1,5 млн рублей. При этом необходимо помнить, что данные вложения не являются банковским вкладом, а, следовательно, не застрахованы государством».

«Для микрокредитных компаний нет требований к минимальному размеру капитала. При этом возможная сумма займа гражданам ограничена 500 тыс. рублей, а размер займа на предпринимательские нужды не может превышать 3 млн рублей, — говорят эксперты. — Кроме того, МКК запрещено привлекать деньги граждан, не являющихся их учредителями, в какой бы то ни было форме. МКК лишены права и на выпуск облигаций».

Читайте также: В Саратовской области микрофинансовые компании получили новый статус