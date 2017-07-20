Полицейских Центра по борьбе с экстремизмом в Ингушетии обвиняют в пытках

Магас, , 09:51 — REGNUM В Ингушетии завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого являются шестеро сотрудников Центра по противодействию экстремизму, в том числе их начальник Тимур Хамхоев. Обвиняемым вменяются в вину убийства, разбои, вымогательства, применение насилия в отношении задерживаемых ими людей.

Рассмотрение уголовного дела в отношении бывших сотрудников полиции будет проходить, по словам адвоката Международной правозащитной группы «Агора» Андрея Сабинина, в Кабардино-Балкарии — в военном гарнизонном суде в Нальчике, сообщили ИА REGNUM 20 июля в правозащитной организации.

Одним из эпизодов громкого уголовного дела стало убийство в служебном кабинете Центра «Э» подозреваемого в совершении ограбления ингушского филиала «Россельхозбанка». Как установили следователи, Марем Долиева и ее муж Магомед Долиев были задержаны по подозрению в совершении этого преступления. От доставленных в здание центра требовали признания в организации нападения на офис банка и похищении более 12 млн рублей.

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По данным следствия, к ним применялось физическое воздействие — их били твердым тупым предметом по лицам и другим частям тела. В результате допроса, как говорится в материалах правозащитников, мужчина скончался в кабинете центра от асфиксии.

В уголовном деле есть еще одно преступление, в котором обвиняют сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом. В ноябре 2016 года полицейские силой отобрали у гражданина Азербайджана дорогой автомобиль и потребовали 800 тыс. рублей за его возвращение.

Есть в материалах дела и другие эпизоды, связанные с применением насилия и даже пыток током в отношении задержанных и доставленных в отдел полиции людей.

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Как сообщало ИА REGNUM, начальник ЦПЭ МВД РФ по РИ Тимур Хамхоев и несколько его подчиненных были задержаны 7 декабря 2016 года. В конце декабря ему были предъявлены обвинения в совершении действий, выходящих за пределы его полномочий, применении насилия против граждан, а также вымогательстве, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору.

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