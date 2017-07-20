В Индии в результате ДТП погибли более 20 человек

Нью-Дели, , 09:49 — REGNUM На севере Индии попал в ДТП пассажирский автобус, перевозивший около 40 человек. Об этом сообщает агентство ANI.

Авария произошла в четверг, 20 июля, в штате Химачал-Прадеш. По последним данным, в результате инцидента погибли более 20 человек.

«Более 20 человек погибли после того, как частный автобус скатился в глубокое ущелье в районе населенного пункта Рампур», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.