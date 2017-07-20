В Челябинской области задержали начальника экзаменационного отдела ГИБДД

Магнитогорск, Челябинская область, , 09:49 — REGNUM В Челябинской области следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника экзаменационного отделения ГИБДД Магнитогорска, подозреваемого в получении взяток. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По версии следователей, в течении 2016 года задержанный получал взятки на сумму не менее 35 тыс. рублей за приём экзаменов, фактически не проверяя знания.

«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего в отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В пресс-службе отметили, что операция была проведена совместно с сотрудниками УФСБ России по региону и сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, несмотря на периодические случаи коррупции в ГИБДД, общий уровень преступлений, по данным опроса ВЦИОМ, снизился.

Как сообщало ИА REGNUM, ГИБДД на сегодняшний день доверяют 52% жителей России, о недоверии заявил 41% опрошенных. 57% респондентов считают, что сотрудники ГИБДД работают хорошо и в целом справляются с поставленными задачами, не согласны с этим 37%.

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