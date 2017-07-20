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В Челябинской области задержали начальника экзаменационного отдела ГИБДД

Происшествия

Задержанный получал взятки на сумму не менее 35 тыс. рублей за приём экзаменов, фактически не проверяя знания, утверждают следователи

Магнитогорск, Челябинская область, 20 июля 2017, 09:49 — REGNUM  В Челябинской области следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника экзаменационного отделения ГИБДД Магнитогорска, подозреваемого в получении взяток. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По версии следователей, в течении 2016 года задержанный получал взятки на сумму не менее 35 тыс. рублей за приём экзаменов, фактически не проверяя знания.

«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего в отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В пресс-службе отметили, что операция была проведена совместно с сотрудниками УФСБ России по региону и сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, несмотря на периодические случаи коррупции в ГИБДД, общий уровень преступлений, по данным опроса ВЦИОМ, снизился.

Как сообщало ИА REGNUM, ГИБДД на сегодняшний день доверяют 52% жителей России, о недоверии заявил 41% опрошенных. 57% респондентов считают, что сотрудники ГИБДД работают хорошо и в целом справляются с поставленными задачами, не согласны с этим 37%.

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