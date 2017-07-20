Отказ тормозов: На Тайване цементовоз протаранил здания и автомобили

Тайбэй, , 09:09 — REGNUM Правоохранительные органы Тайваня сообщили первые подробности ДТП, произошедшего в пригороде Тайбэя утром 19 июля. Многотонный цементовоз протаранил 13 автомобилей, 9 мотоциклов, а также повредил 5 зданий.

По данным полиции, инцидент произошел примерно в 8:16 по местному времени. Грузовик, перевозящий цемент, не смог остановиться и на полном ходу выехал на оживленный перекресток под запрещающий сигнал светофора, пишет «Синьхуа».

Столкновение с легковыми автомобилями не остановило многотонную машину — грузовик еще проехал еще несколько сотен метров, тараня мотоциклы и другие автомобили. В результате инцидента погибли трое мужчин и одна женщина, которые находились в автомобиле во время столкновения на перекрестке. Еще 10 человек были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

Водитель грузовика не пострадал. Сотрудники полиции задержали мужчину, по его словам, ДТП произошло из-за того, что у грузовика отказали тормоза. Сотрудникам транспортной полиции предстоит провести техническую экспертизу многотонной машины, до этого времени водитель грузовика будет задержан. Расследование инцидента продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правоохранительные органы провинции Хэбэй сообщили о массовой аварии на одной из скоростных трасс, проходящих через уезд Вэйсянь городского округа Синтай. В результате столкновения трех грузовиков и шести легковых автомобилей погибли 10 человек.

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