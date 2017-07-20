50 га земли за копейку: под Астраханью будут судить бывшего районного главу

Астрахань, , 09:04 — REGNUM В Астраханской области землю в аренду раздавали практически даром. Однако воспользоваться такими благами могли не все, а только особы, приближенные к районному главе. Причастность к преступлению экс-главы Икрянинского района области Владислава Коняева ещё предстоит установить в суде, однако следствие не сомневается в его виновности в злоупотреблении должными полномочиями, передаёт ИА REGNUM 20 июля.

Дознватали собрали достаточно материала для вынесения обвинительного заключения. В настоящее время уголовное дело уже направлено в судебную инстанцию.

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Как пояснили в региональном управлении СКР, Коняев передал своей знакомой в долгосрочную аренду сроком на 49 лет за минимальную арендную плату в 1 копейку два земельных участка площадью 285 тыс. кв. м и 275 тысяч кв. м.

Кроме того, следствие установило причастность Коняева ещё к одному противоправному деянию. Так, бывший глава, будучи президентом Федерации конного спорта Астраханской области, вместе с членом президиума федерации в декабре 2015 года предоставил в региональное министерство физической культуры и спорта документы на получение выплат. Возмещение расходов из бюджета злоумышленники намеревались получить за проведённые в Астраханской области спортивные соревнования по конному спорту. Однако фактически они организованы и проведены не были, а значились только на бумаге.

В итоге на основании подложных документов министерство перечислило на расчетный счет федерации 150 тысяч рублей, которыми обвиняемые распорядились по собственному усмотрению.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года под уголовное преследование попала глава Ленинского района Астрахани. Её обвинили в получении крупной взятки. В пособничестве в совершении коррупционного преступления заподозрили и депутата городской думы Астрахани Павла Григоршева. По данным следствия, 400 тысяч рублей чиновница получила через народного избранника от местного предпринимателя. За эти деньги бизнесмен надеялся решить вопрос об установке в микрорайоне Бабаевском Ленинского района нестационарной автомобильной мойки.

Нечистым на руку оказался и бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Виктор Яковлев. Его будут судить за злоупотребление должностными полномочиями. Своими преступные действиями, как полагает следствие, Яковлев нанёс бюджету ущерб в 50 млн рублей, а сельчан оставил без питьевой воды.

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