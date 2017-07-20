На Камчатке ликвидировали разлив нефтепродуктов после пожара на судне

Петропавловск-Камчатский, , 08:58 — REGNUM В Авачинском заливе на Камчатке в районе Богородского озера рядом со столицей региона ликвидирован разлив нефтепродуктов на площади 300 кв. метров, который возник после тушения пожара на судне для сбора льяльных вод «Судоремонтник». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Росприроднадзоре.

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По словам специалистов, в ходе осмотра судна, рядом с бортом, обнаружено сплошное пятно радужной пленки от нефтепродуктов. Однако, как выяснилось, на момент возникновения пожара нефтепродуктов на борту судна не имелось. Члены экипажа пояснили, что во время пожара за борт попали остатки масла, находившиеся на палубе судна.

«О разливе нефтепродуктов незамедлительно был информирован Камчатский филиал ФГБУ «Морспасслужба Росморречфлота», в целях локализации и ликвидации пятна радужной пленки в акватории водного объекта», — сказали в Росприроднадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на судне на причале начался после парогазового взрыва, который произошел из-за замыкания в электронасосе во время откачки остатков топлива из танков. Пожар быстро потушили. Никто из людей не пострадал.

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