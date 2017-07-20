Четверг, 20 Июля 2017 года
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На Сахалине объявили экстренное предупреждение

Происшествия

Днем 21 и 22 июля на реках юга Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 1-2 метра

Южно-Сахалинск, 20 июля 2017, 08:54 — REGNUM  На Сахалине в семи районах спасатели объявили экстренное предупреждение из-за приближающихся сильных дождей, сообщает 20 июля пресс-служба МЧС по региону.

Сильные дожди прогнозируется 21 июля на территории Томаринского, Долинского, Холмского, Анивского, Невельского, Корсаковского районов и Южно-Сахалинска.

Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует в этих районах более 30 мм осадков за 12 часов.

«Днем 21 и 22 июля на реках юга Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 1−2 метра, возможны выходы воды на пойму», — отметили в ведомстве.

В связи с надвигающимися сильными дождями, МЧС рекомендует жителям этих районов без надобности не покидать пределы населенного пункта, отложить выезды на природу, остерегаться обрыва проводов, а также падения деревьев и элементов зданий и сооружений.

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