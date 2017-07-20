На Сахалине объявили экстренное предупреждение

Южно-Сахалинск, , 08:54 — REGNUM На Сахалине в семи районах спасатели объявили экстренное предупреждение из-за приближающихся сильных дождей, сообщает 20 июля пресс-служба МЧС по региону.

Сильные дожди прогнозируется 21 июля на территории Томаринского, Долинского, Холмского, Анивского, Невельского, Корсаковского районов и Южно-Сахалинска.

Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует в этих районах более 30 мм осадков за 12 часов.

«Днем 21 и 22 июля на реках юга Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 1−2 метра, возможны выходы воды на пойму», — отметили в ведомстве.

В связи с надвигающимися сильными дождями, МЧС рекомендует жителям этих районов без надобности не покидать пределы населенного пункта, отложить выезды на природу, остерегаться обрыва проводов, а также падения деревьев и элементов зданий и сооружений.