Двое сотрудников полиции пострадали в ДТП

Москва, , 08:42 — REGNUM В Москве двое сотрудников полиции пострадали в результате ДТП с участием служебного автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

Инцидент произошел на Ленинградском шоссе в районе дома 47. Столкнулись два автомобиля, один из которых — служебная машина полицейских.

Пострадавшие госпитализированы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 3 июля на Новослободской улице в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, один из которых был патрульным автомобилем полиции.

Автомобиль Mercedes врезался в полицейскую машину, а затем в них врезался третий автомобиль. Водитель Mercedes получил травмы, трое сотрудников полиции пострадали.

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