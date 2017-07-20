Четверг, 20 Июля 2017 года
09:49:10 МСК

Двое сотрудников полиции пострадали в ДТП

Происшествия

В Москве столкнулись два автомобиля, один из которых — служебная машина полицейских

Москва, 20 июля 2017, 08:42 — REGNUM  В Москве двое сотрудников полиции пострадали в результате ДТП с участием служебного автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

Инцидент произошел на Ленинградском шоссе в районе дома 47. Столкнулись два автомобиля, один из которых — служебная машина полицейских.

Пострадавшие госпитализированы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 3 июля на Новослободской улице в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, один из которых был патрульным автомобилем полиции.

Автомобиль Mercedes врезался в полицейскую машину, а затем в них врезался третий автомобиль. Водитель Mercedes получил травмы, трое сотрудников полиции пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате ДТП в Москве пострадали трое полицейских

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия