На Урале возбуждено очередное уголовное дело за задержку зарплаты

Алапаевск, Свердловская область, , 09:31 — REGNUM В Свердловской области сотрудникам железнодорожного цеха ОАО «Алапаевский металлургический завод» в течение четырёх месяцев задерживали выплаты заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Проверка началась после обращения в июне 2017 года сотрудников предприятия в надзорные органы. Было установлено, что за период с марта по июль 2017 года пред 30 работниками образовалась задолженность по зарплате свыше одного миллиона рублей. По факту нарушения трудового законодательства было возбуждено административное производство, а материалы проверки были переданы в следственные органы.

По данным Следственного комитета по Свердловской области, по факту частичной невыплаты заработной платы на предприятии свыше трёх месяцев возбуждено уголовное дело. На данный момент выясняется конкретное лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области предъявлено обвинение одному из учредителей ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий». За период с декабря 2015 по январь 2017 годов на предприятии возникла задолженность в размере свыше десяти миллионов рублей по заработной плате перед более чем 200 работниками. Более того, в ходе проверки на предприятии были установлены факты сокрытия денежных средств, в том числе и от уплаты налогов.

Отметим, что зарплата за июнь 2017 года задерживается и перед сотрудниками ООО «Эльмаш». Сумма задолженности составляет 14,5 млн рублей. В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области сообщили, что ситуация с выплатой зарплаты на предприятии находится на контроле руководства региона, а администрация завода заявила о том, что полный расчёт за июнь с сотрудниками предприятия будет произведён до 21 июля.

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