На Камчатке разбушевался вулкан Ключевской: два выброса пепла за день

Петропавловск-Камчатский, , 08:16 — REGNUM На Камчатке вулкан Ключевская сопка, который считается самым высоким действующим вулканом Евразии (4750 м), за четверг, 20 июля произвел два выброса пепла и оба на высоту до 6 км. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МЧС региона.

Читайте также: Шлейф пепла от выброса на вулкане Шивелуч на Камчатке растянулся на 360 км

Там отметили, что первый выброс произошел рано утром и шлейф растянулся на 45 км в юго-западном направлении, а второй произошел уже днем 20 июля и шлейф протянулся на 35 км в юго-восточном направлении. В обоих случаях пепел отнесло в сторону от населенных пунктов.

Ключевской является один из самых активных вулканов на Камчатке. Он извергался в течение нескольких месяцев в 2016 году, а сейчас время от времени выбрасывает столбы пепла.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля на Камчатке один из самых активных вулканов полуострова Шивелуч выбросил мощный столб пепла на высоту до 12 км при высоте самого исполина в 3283 метра. Для местных жителей никакой опасности не было — пепел не достиг населенных пунктов.

Читайте ранее в этом сюжете: На Камчатке медведи ушли от извергавшегося вулкана Камбальный