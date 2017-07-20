Мошенники оставили без отпуска жителей Камчатки: билеты аннулировали

Петропавловск-Камчатский, , 08:09 — REGNUM Ни билетов в отпуск, ни денег — в закрытом городе подводников на Камчатке некоторые жители стали жертвами мошенников, продававших билеты в другие города России через местную авиакассу. Выяснилось, что часть из них просто аннулирована. Причем некоторые местные жители столкнулись с этой проблемой уже в отпуске, то есть сейчас вернуться для них на Камчатку проблематично, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В МВД региона корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в полицию Вилючинска поступило пока пять заявлений от пострадавших, которые сообщили о мошенничестве. Но предполагается, что их будет гораздо больше.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказали в МВД.

Одна из пострадавших рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что с ребенком собиралась вылететь в Симферополь 22 июля.

«Мы покупали билеты еще в феврале. Они обошлись нам в 89 тыс. рублей. Месяц назад я решила их проверить, зашла на сайт авиакомпании, а там после ввода номера брони появился ответ, что мои билеты аннулированы. Я обратилась в авиакассу. Там мне сказали, что произошел сбой в системе и что билеты можно будет поменять. Через неделю мне их поменяли, но сумма там уже стояла несколько больше, чем я платила, но дополнительные деньги с меня не взяли», — рассказала собеседник агентства.

Позже женщина вновь решила проверить билеты и они снова оказались аннулированы. В авиакассе сказали прийти через неделю, но потом офис закрылся и на телефонные звонки уже никто не отвечал.

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«Я знаю, что на материке есть люди, которые туда смогли вылететь, а обратно их билеты уже не действительны. Сейчас у них проблемы», — добавила пострадавшая.

И эти проблемы действительно серьезные, так как на ближайшие даты билетов, например, из Москвы в эконом-классе нет, а стоимость в бизнес-классе доходит до 70 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в начале июня на Камчатке закончились дешевые билеты до Москвы. Их продажи закрыты, так как все «запасы» распроданы.

Билеты до Москвы, которые субсидируются из бюджета, зимой можно было купить за 7,5−11 тыс. рублей. Причем еще весной, когда продажи только открылись, наблюдался их дефицит. Люди стояли в огромных очередях, чтобы выкупить бронь, так как она держалась только сутки.

Проблема перелета с Камчатки в Москву уже неоднократно поднималась на различных уровнях, но все еще не решена. Жители полуострова каждое лето, когда начинается сезон отпусков, возмущаются тем, что их делают заложниками в родном регионе.

До недавнего времени это направление обслуживал только «Аэрофлот», потом на рынок пришла «дочка» этой компании — «Россия». Но на цене билетов приход нового перевозчика практически не отразился. Кроме того, дешевых билетов на лето до сих пор не хватает.