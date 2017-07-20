У торгового центра в Киеве расстреляли мужчину

Киев, , 08:02 — REGNUM Мужчину расстреляли в Киеве около торгового центра «Проспект» у станции метро «Черниговская», сообщает 20 июля портал «Киев Оперативный» на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, убийство произошло 19 июля около 23:20. Неизвестные сделали несколько выстрелов из автомата и пистолета, после чего скрылись на автомобиле. От полученных ран мужчина 40−45 лет скончался на месте.

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Огнем также задело несколько машин, стоящих неподалеку. Автомат злоумышленники бросили на месте преступления. На место приехали несколько экипажей патрульной милиции, следственная группа, а также скорая.

Напомним, 12 июля в Киеве было совершено нападение. Неизвестный выстрелил из травматического оружия, тяжело ранив мужчину. Вскоре после происшествия преступника задержали.

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