В восьми районах Бурятии сняли режим ЧС

Улан-Удэ, , 07:45 — REGNUM В лесах Баргузинского, Закаменского, Курумканского, Муйского, Прибайкальского, Северо-Байкальского, Тарбагатайского районов Бурятии и города Северобайкальск указом врио главы региона Алексея Цыденова от 19 июля снят режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 июля, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), это связано со стабилизацией лесопожарной обстановки, обусловленной ликвидацией лесных пожаров.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в регионе обнаружили один новый лесной пожар — в Еравнинском районе. Сотрудники лесной охраны локализовали возгорание на площади 4 га.

Уточняется, что 20 июля (по состоянию на 00:00 часов по местному времени) в Бурятии тушили три локализованных лесных пожара. Продолжаются работы по дотушиванию лесного пожара в Кабанском районе и на территории Байкальского заповедника в Джидинском районе. Общая площадь действующих очагов на данный момент составляет около 2,4 тыс. га.

Борются с лесными пожарами в регионе 202 человека. Применяется 42 единицы тяжелой и лесопожарной техники. В лесах Баунтовского, Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Окинского, Селенгинского, Тункинского, Хоринского районов Бурятии продолжает действовать режим ЧС. Доступ в лес для населения запрещен.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в РАЛХ заверили, что в Бурятии лесопожарная обстановка остаётся стабильной. Однако в городе Улан-Удэ, а также в ряде районов Бурятии утром 17 июля наблюдалось сильное задымление, несмотря на дождливую погоду. В агентстве лесного хозяйства тогда заявили, что задымление принесло ветром от природных пожаров, действующих на территории Монголии.

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