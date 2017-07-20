В Приморье объявлено экстренное предупреждение из-за ливней и гроз

Владивосток, , 07:34 — REGNUM В Приморье синоптики предупредили о ливневых дождях с грозами, из-за них возможны выход рек из берегов и подтопления, сообщают «Вести».

Над территорией Приморского края активизировались фронтальные разделы и началась интенсивная грозовая деятельность.

Во Владивостоке ливневые дожди с грозами ожидаются вечером 20 июля. Они продлятся всю ночи и первую половину 21 июля.

Местами выпадет до 50 миллиметров осадков за 12 часов. При грозе — шквалистое усиление ветра до 24 метров секунду.

На реках края ожидается паводок, уровень воды может подняться до 120 сантиметров. На отдельных участках рек южных и западных районов возможен выход воды из берегов и подтопление пониженных участков местности.

Также опасное количество осадков ожидается в районах: Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Хасанский, Хорольский, Михайловский, Черниговский, Спасский, Яковлевский, Чугуевский и г. Арсеньев. Там может выпасть до 100 миллиметров осадков.