На Камчатке двое рабочих свинокомплекса задохнулись в канализации

Петропавловск-Камчатский, , 02:40 — REGNUM На Камчатке СКР выясняет все обстоятельства смерти двух рабочих «Свинокомплекса Камчатки», которые, по предварительным данным, получили смертельное отравление парами метана. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, началась проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела.

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Все произошло днем 19 июля. По данным следствия, 60-летний и 27-летний мужчины отравились при проведении работ по обслуживанию канализационно-насосной станции свинокомплекса.

«Сейчас выясняется, как соблюдались требования охраны труда на предприятии, проверяются документы», — добавили в СКР.

Отметим, что ООО «Свинокомплекс Камчатский» со своим инвестиционным проектом включен в госпрограмму развития Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, смерть трех восьмилетних школьников 28 января 2016 года потрясла всю Камчатку. Мальчишки вместе ушли из школы после окончания уроков, но вовремя домой не пришли. Родители забили тревогу и начали искать. В течение нескольких часов к поискам были привлечены полицейские и волонтеры. На пар из теплотрассы обратили внимание не сразу, но потом все же решили заглянуть в яму. Как потом станет понятно, упав туда, дети практически сварились заживо, так как температура воды составляла 106 градусов.