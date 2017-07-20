В Финляндии эвакуировали стадион во время матча из-за угрозы взрыва

Хельсинки, 20 июля 2017, 02:36 — REGNUM Правоохранительные органы Финляндии эвакуировали болельщиков со стадиона в городе Оулу, где проходил футбольный матч. Данные меры были предприняты из-за угрозы взрыва, сообщили в городской полиции.Как отмечается, на 83-й минуте матча между двумя местными командами неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заложенном взрывном устройстве.
В общей сложности с территории стадиона были эвакуированы 3,5 тысячи человек. «Эвакуация была проведена в течение 10 минут. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Информации о том, было ли обнаружено взрывное устройство на стадионе, не приводится.
По факту произошедшего начато расследование. В полиции обещают обнародовать подробности в ближайшие часы.
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