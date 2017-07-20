В Челябинской области два вагона грузового поезда сошли с рельсов

Челябинск, , 23:41 — REGNUM В Челябинской области в результате обрушения скальной породы на железнодорожное полотно произошел сход двух вагонов грузового поезда, сообщает 19 июля пресс-служба МЧС по региону.

«19 июля в 14:20 (мск) в Ашинском районе на перегоне Миньяр — Биянка произошел сход двух порожних вагонов грузового состава, состоящего из 74 вагонов. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной происшествия стало обрушение скальной породы на железнодорожное полотно. Движение поездов на время ремонта закрыли.

В 20:10 (мск) сотрудники МЧС завершили восстановительные работы на месте схода вагонов состава, а движение поездов открыли.

«Работы осуществляла группировка из 78 человек и 10 единиц техники, были задействованы два восстановительных поезда», — добавили в МЧС.

Сейчас сотрудники транспортной полиции и прокуратуры выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Пермском крае с рельсов сошли четыре грузовых вагона, перевозящие щебень.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье с рельсов сошли 4 вагона

Читайте развитие сюжета: В Новосибирске с рельсов сошел локомотив пассажирского поезда