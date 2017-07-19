Взрыв ресторана на Тайване привел к пожарам, есть раненые

Тайчжун, Тайвань, , 22:49 — REGNUM По меньшей мере 14 попали в госпиталь в результате взрыва в ресторане деловом районе города Тайчжун на Тайване, передает агентство «Синьхуа».

Взрыв произошел в районе обеда по местному времени 18 июля. Человек по фамилии У получил в результате ранения 90% тела и сейчас находится в критическом состоянии. Среди пострадавших также имеется 35-летняя беременная женщина и шесть студентов близлежащего университета.

В результате серии взрывов в ресторане вспыхнул пожар, который затем перебросился на магазин одежды и закусочную, сообщают местные власти.

Причиной взрыва, как предполагается, стала утечка газа при коротком замыкании в электрической сети. Однако точная причина инцидента пока не установлено, ведется расследование.

Напомним, что 5 июля в китайском Чанчуне на северо-востоке страны произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибли не менее пяти человек, еще 89 получили ранения.

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