В результате ДТП под Курском погибли пять человек

Курск, , 22:43 — REGNUM В Курской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек, из них четверо детей. Об этом 19 июля сообщает RT.

«Возле деревни Щетинка автомобиль Peugeot, в котором находилось девять человек, развернулся через две сплошные полосы и столкнулся в лобовую с автомобилем Volkswagen», — говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли пять пассажиров Peugeot, еще семь пострадавших были госпитализированы.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

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