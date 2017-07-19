В Тамбове пенсионер получил ожоги внутренних органов от питьевой воды

Тамбов, , 22:06 — REGNUM Следователи Тамбова проводят проверку по факту получения 60-летним пенсионером ожогов внутренних органов водой, купленной в магазине. Об этом сообщает 19 июля пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По предварительным данным, 18 июля пенсионер, направляясь на дачу, купил в торговом павильоне на остановке бутылку питьевой воды.

«Приехав на дачу, мужчина перелил воду в бокал и выпил, после чего сразу почувствовал себя плохо. Родственники доставили пенсионера в больницу», — сообщили в ведомстве.

Пенсионеру диагностировали токсическое отравление прижигающей жидкостью, после чего родственники пострадавшего незамедлительно обратились в полицию. Сейчас состояние пенсионера оценивается как стабильное.

«В настоящее время изъяты бутылка, а также вся питьевая вода аналогичной марки из торгового павильона и базы, с которой осуществлялись поставки. Содержимое направлено для проведения физико-химического исследования», — добавили в пресс-службе.

Следователи проверяют все версии произошедшего, среди которых — несоответствие продукции требованиям безопасности, а также ошибочное употребление непищевой жидкости потерпевшим.

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