Пакистан: Армия Индии убила четырех человек

Исламабад, , 20:26 — REGNUM Два солдата вооруженных сил Пакистана и двое мирных жителей были убиты в результате стрельбы 19 июля индийскими военными, сообщает GeoTV.

Стрельба произошла на границе между государствами. В инциденте получили ранения два солдата и пять мирных жителей, ещё два солдата и два мирных жителя погибли.

«Необоснованное нарушение режима прекращения огня должно всегда наказываться армией Пакистана», — подчеркивается в заявлении военных.

Ответным огнем вооруженные силы Пакистана уничтожили пятерых индийских военнослужащих, подавили огневую точку противника. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф осудил инцидент и выразил одобрения действиям военных своей страны.

Напомним, отношения между Индией и Пакистаном находятся в глубоком кризисе с самого начала существования двух государств. Причиной является спор вокруг территории Кашмира, разделенной между государствами.

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