В Краснодарском крае спасатели эвакуировали пятерых туристов

Сочи, Краснодарский край, , 19:58 — REGNUM Сочинские спасатели эвакуировали на вертолете из горной местности пятерых туристов, которые почувствовали себя плохо. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России по региону.

«19 июля в 10:55 (мск) в спасательный отряд МЧС обратились туристы и сообщили, что им необходима эвакуация из горной местности — находятся они на стоянке в районе слияния рек Чистая и Малая Лаба», — сообщили в ведомстве.

По словам звонившего мужчины, накануне вечером во время стоянки его детям стало плохо. 10-летний мальчик почувствовал головокружение и тошноту, а у 9-летней девочки открылось кровотечение из носа.

«Мы полагали, что детям станет лучше, и наша группа сможет продолжить движение, но к утру их состояние не изменилось, и мы вызвали спасателей по спутниковому телефону», — рассказал отец мальчика.

К месту происшествия вылетел вертолет МЧС. Спасатели эвакуировали на борт воздушного судна пятерых туристов: двух мужчин и трёх детей (девочку 9-ти лет, мальчика и девочку 10-ти лет), все они — жители Сочи. В ведомстве отметили, что медицинская помощь никому из туристов не понадобилась.

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