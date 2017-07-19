Житель Уфы получил смертельный разряд, прикоснувшись к забору новостройки

Уфа, , 19:46 — REGNUM В Башкирии проводится проверка по факту гибели 44-летнего мужчины, который получил удар током на новостройке. По предварительным данным, он прикоснулся к забору, который находился под напряжением, сообщает региональное СУСК.

Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы 18 июля. По улице Транспортной в Уфе было обнаружено тело мужчины. В ходе доследственной проверки было установлено, что днём 44-летний житель города Уфы с супругой приехал посмотреть на ход строительства будущей квартиры в многоквартирном доме.

«Прислонившись к забору вокруг стройки, мужчина получил удар электрическим током. От полученной электротравмы он скончался. Предположительно, изоляция электрокабеля, проходившего через забор, перетерлась и металлический забор был под напряжением», — говорят в СУСК.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в 2015 году в Башкирии произошла жуткая трагедия с ребёнком: семилетняя девочка получила смертельный удар током, играя за ноутбуком. Предположительно, она взяла в рот штекер блока питания, подключенный к розетке. В прошлом году в Благоварском районе погиб от удара током подросток: мальчик вместе со своими одноклассниками распивал алкоголь, после чего пошёл по железнодорожным путям. Один из подростков полез на сооружение поста секционирования, где и получил удар током.