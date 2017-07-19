Нашествие азиатской саранчи погрузило север Дагестана во тьму (видео)

Махачкала, , 19:22 — REGNUM Полчища саранчи угрожают посевам в Дагестане. Масштаб распространения вредных насекомых запечатлел видеорегистратор одного из водителей большегруза в Тарумовском районе. Тучи саранчи застилают небо, делают небезопасным движение по трассе.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана сообщили, что заражено уже более 114 тысяч гектаров. Однако из требуемых на борьбу с саранчовыми вредителями более 35 млн рублей выделено из бюджета только пять. В трех районах республики могут объявить режим чрезвычайно ситуации.

В настоящее время на борьбу с прожорливыми насекомыми брошены все силы — выделены три самолета и 11 единиц техники. Обработано ядохимикатами почти 90 тыс. гектаров, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе Минсельхозпрода РД. Кроме того, в республике работают два высокопроизводительных агрегата системы ГАРД из Башкортостана, показавшие эффективную работу в 2016 году.

В Ногайском районе обработано более 43 тыс. га. Проведена химобработка на отгонных землях Бабаюртовского, Кизлярского, Тарумовского, Кизилюртовского, Хасавюртовского, Кумторкалинского, Казбековского, Рутульского, Кулинского, Акушинского, Новолакского, Шамильского, Гунибского, Левашинского, Лакского, Гергебильского, Курахского, Дахадаевского районов на площади всего около 47 тыс. га.

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В Дагестане саранчой заражены более 100 тысяч гектаров

Как сообщало ИА REGNUM, еще в начале июня 2017 года в Минсельхозе заявляли, что наиболее сложная ситуация в связи с распространением саранчи сложилась в Кизлярском, Тарумовском и Ногайском районах. Для обработки зараженной территории было необходимо 7,5 тонны инсектицида — химического препарата для уничтожения вредных насекомых.