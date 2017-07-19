Писатель Роберто Савьяно: «Италия горит по вине криминальных группировок»

Рим, , 18:54 — REGNUM Италия горит. Вопросы, которые задают все каждое лето всегда одинаково и остаются без ответа: почему все горит? Как это возможно? Кто несет ответственность? По мнению писателя Савьяно, если Италия горит, на это есть многообразные причины, которые полностью противоречат здравому смыслу.

«При такой жаре одного окурка достаточно, чтобы сжечь все», «это ответственность поджигателей», «поджигают животных, чтобы огонь быстрее распространялся» — все это городские легенды, в которые легко поверить.

Как сообщает автор письма, Италия горит, чтобы заблокировать разрешения на строительство, которые преступные организации используют для шантажа государственных органов и предпринимателей.

Поджоги не нужны, чтобы сжечь сосны, оливковые деревья и освободить место для дворцов и вилл. Это было 20 лет назад. После закона по борьбе с лесными пожарами, на сожжённой земле ничего нельзя построить в течение 15 лет. И что делают кланы? Как только они узнают, что в каком-то районе земля может стать пригодной для строительства, сжигают все, чтобы заблокировать разрешения. Сообщение со стороны криминала следующее: прежде чем решить, следует ли отдать участок под застройку, согласуйте с нами или обсудите цену с нами, иначе мы все сожжем. Такова практика.

Савьяно в письме также пишет, что поджог также используется криминальными группировками, чтобы освободить место для мусорных свалок. Незаконные свалки сжигаются, сжигаются деревья, чтобы было больше места для новых. Италия сгорает, так как частные агентства, которые обеспечивают безопасность и мониторинг территории, предпочитают органам общественной безопасности.

Если безопасность лесистой местности не отдают в руки частных агентств, месть — пожар. Но Италия также сгорает по многим другим причинам, частным и из личной мести. Как показывает недавнее расследование полиции, пожары случаются, даже если не выдается разрешение на строительство, или запрет на охоту там, где охотились на протяжении многих лет. А вот так огонь становится для преступных организаций, отдельных групп или физических лиц методом давления. Потому что теперь ясно, что государство не имеет возможностей справиться с чрезвычайной ситуацией. Любой, кто хочет в настоящее время заняться шантажом, знает, что можно использовать огонь может сделать. И это не патология, это холодный расчет. Перемещение проблемы в другое место — это хитрая игра политиков.

Когда территория охвачена огнем, политика имеет тенденцию реагировать двумя способами, либо путем описания пожаров как стихийных бедствий (например, землетрясения или извержения, действительно, казалось, что Везувий извергается) или оккультных заговоров, почти масонских.

От Везувия до парка Астрони, от Рима до Мареммы, побережье Амальфи, Италия горит, как каждое лето, за исключением, что за один месяц 2017 года в Италии сгорела такая площадь лесных массивов, как за весь 2016 год.

«Таким образом, никакого подрывного плана, но огонь как часть криминальной экономики, которая может существовать там, где территория не подвергается серьезной профилактике, не осуществляется мониторинг, контроль и операции по вмешательству», — приходит к выводу писатель.

И если сегодня вина, по мнению общественности и СМИ, лежит на якобы поджигателях, на Департаменте лесного хозяйства, если сегодня существует заговорщицкий план, завтра при нехватке поддельных новостей останется только запах горелого и тишина. А там, где тишина, растут кланы. До следующего лета, до следующих пожаров.

Роберто Савьяно — итальянский писатель и журналист, известен благодаря роману-репортажу «Gomorra», о криминальных группировках области Кампания. Роман переведен на 42 языка, одноименный фильм был номинирован на премию «Оскар». После публикации романа автор не раз получал угрозы со стороны криминальных группировок, поэтому живет под постоянной охраной полиции.