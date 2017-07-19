В Новгородской области житель Валдая осуждён за дебош в больнице

Валдай, Новгородская область, , 18:02 — REGNUM В Новгородской области житель Валдай признан виновным в хулиганстве, совершённом в Валдайской центральной районной больнице (ЦРБ) в феврале 2017 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, ранее судимый мужчина обвинялся в совершении преступления по п."а» ч.1 ст.213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

В суде было установлено, что вечером 11 февраля 2017 года мужчину доставили в приёмный покой Валдайской ЦРБ для оказания медицинской помощи, где он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял стул и начала размахивать им, при этом отлетевший фрагмент стула задел ногу медсестры, причинив ей телесные повреждения.

Посетитель приёмного покоя, пытавшийся успокоить дебошира, получил удар стулом по голове.

Вину в совершённом преступлении подсудимый признал в полном объёме. Ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области в суд также передано дело о нападении на медиков Новгородской областной больницы 23 февраля 2017 года. 38-летний житель Новгородского района обвиняется в избиении двух медработников и сторожа больницы, а также в нападении на сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место происшествия.