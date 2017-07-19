В Югре разыскивают ранившего девушку в баре

Нижневартовск, Югра, , 18:00 — REGNUM Объявлен в розыск молодой мужчина, тяжело ранивший девушку Нижневартовске. Выяснилось, что в трагический вечер он участвовал в драке в еще одном ночном клубе города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, о массовой драке и стрельбе вечером 15 июля в караоке-баре в Нижневартовске стало широко известно лишь 17 июля. Местный телеканал «Мегаполис» продемонстрировал видео с камер наблюдения. В результате разборок была травмирована выстрелом в голову 19-летняя девушка. Ей на данный момент сделали операцию, и врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Вместе с девушкой пострадало еще несколько посетителей бара.

В УМВД по Нижневартовску уточнили «Югра-ТВ», что за час до ранения посетительницы бара, та же самая компания молодых людей хулиганила в другом ночном клубе.

«По второму кафе проверка начата ещё только вчера, и процессуального решения не принято. Пока рано говорить о возбуждении второго уголовного дела. Сообщения о потасовке, драке во втором кафе в полицию не поступало», — сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Югре Ольга Абмайкина.

Как сообщает УМВД России по городу Нижневартовску, личность стрелявшего установлена. Подозреваемый пока находится в розыске.

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