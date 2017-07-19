В ЛНР продолжается разминирование территории республики

Луганск, , 17:13 — REGNUM За полгода сотрудники инженерно-саперного подразделения МЧС ЛНР разминировали более 1,6 тыс. гектаров территории Луганской Народной Республики, выявив 377 единиц взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 19 июля, сообщил представитель МЧС ЛНР.

«За шесть месяцев текущего года инженерно-саперным подразделением министерства осуществлено 179 выездов на разминирование, отработано 430 заявок. Выявлено и обезврежено 377 единиц взрывоопасных предметов, обследовано 1650 гектаров территорий. В их числе 1014 гектаров территорий сельскохозяйственного назначения, 121 гектар объектов электроснабжения, 12 гектаров объектов газоснабжения, 18 гектаров объектов водоснабжения, 11 километров автомобильных магистралей, 20 гектаров объектов железной дороги, 129 гектаров территорий лесного хозяйства», — отметили в МЧС.

Также саперы МЧС осуществляли обследование объектов летнего оздоровительного отдыха детей, объектов социального назначения, водные объекты, территории предприятий и организаций, жилой сектор.

«В результате неосторожного обращения с взрывоопасными предметами, игнорирования знаков о минной опасности или нахождения в непосредственной близости от зоны ведения боевых действий с начала года погибли девять человек, 40 пострадали», — отметили в ведомстве.

Кроме того, сотрудники инженерно-саперного подразделения МЧС ЛНР в районе села Мечетка Антрацитовского района обезвредили 11 снарядов времен Великой Отечественной войны. Читайте также: Двое жителей села Раевка в ЛНР подорвалиись на растяжке у Северского Донца

«На линию 101 поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Мечетка найдены взрывоопасные предметы. Их обнаружил экскаваторщик при проведении плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе. 18 июля на место события выехали сотрудники инженерно-саперного подразделения МЧС ЛНР. При обследовании территории ими были извлечены 11 боеприпасов времен Великой Отечественной войны: четыре артиллерийских снаряда калибра 122 мм, четыре артснаряда калибра 45 мм, три минометные мины калибра 82 мм. После того как взрывоопасные предметы были вывезены в место санкционированного подрыва, ремонтные работы продолжились», — рассказали спасатели.