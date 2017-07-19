Голая окровавленная женщина с ножовкой шокировала Югру

Нефтеюганск, Югра, , 17:04 — REGNUM В соцсетях жители Нефтеюганска (ХМАО) постят и обсуждают шокирующее видео, на котором снята идущая по проезжей части голая окроваволенная женщина с ножовкой. Полиция по данному факту проводит проверку, а героиня видео находится в медучреждении, сообщают местные СМИ.

«По сведениям наших источников в силовых структурах города, произошедшее — результат употребления психоактивных веществ (ПАВ). Сейчас эта особа находится в больнице, где ей занимаются врачи сразу нескольких профилей. Наркотики — зло!», — сообщает администратор паблика «Это Юганск, детка!».

Спустя время информацию о неадекватной женщине подтвердили в УМВД по ХМАО.

В комментариях жители города признают, что синтетические наркотики вполне доступны. И винят в этом правоохранителей.

«Нефтеюганск — город с тремя дорогами, пусть кто-то меня убедит, что город перекрыть от наркоты не возможно», — возмущается один из комментаторов.

Отметим, что в последнее время в соседней Тюменской области участились случаи появления голых людей на улице. Ранним утром 10 мая 2017 года абсолютно голая молодая девушка вышла на проезжую часть и пыталась останавливать машины в Тюмени. Опять же в Тюмени прохожие сфотографировали полуголую девушку в центре города в последних числах июня. Наркологи поясняют, что одно из распространенных действий синтетических наркотиков — галлюцинации, когда человек считает, что одежда шевелится и угрожает ему. Поэтому люди раздеваются. Судя по частоте сообщений о голых и неадекватных, наркотрафик «синтетики» в «тюменскую матрешку» весьма развит.

Кстати, согласно официальной статистике, в Нефтеюганске за первое полугодие 2017 года отмечается рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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