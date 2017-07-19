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В Ульяновске двухлетняя девочка провела два дня у трупа бабушки

Происшествия

Мать ребенка в этот момент находилась на заработках в Турции

В Ульяновске двухлетняя девочка провела два дня у трупа бабушки
Детская игрушка

Ульяновск, 19 июля 2017, 16:49 — REGNUM  В Ульяновской области 2-летняя девочка госпитализирована с острым неврозом после того, как провела два дня в квартире возле трупа бабушки.

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре девочка воспитывается одинокой матерью. На момент трагедии мать ребенка находилась на заработках в Турции., которая на момент трагедии работала в Республике Турция.

Бабушка девочки умерла предположительно 17 июля. Спустя два дня ребенок был обнаружен и доставлен в больницу.

Прокуратура проверяет исполнение должностными лицами органов системы профилактики законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области была начата проверка деятельности детского дома для малолетних сирот с ограниченными возможностями, расположенного в Димитровграде.

Поводом для проверки стала ситуация с одной из воспитанниц, госпитализированной с с серьезными травмами — ребенку диагностированы перелом челюсти и травма шеи.

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