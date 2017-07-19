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На Архангельскую область надвигается гроза со шквалистым ветром

Происшествия

Власти призывают ограничить передвижения в регионе

Архангельск, 19 июля 2017, 15:37 — REGNUM  Во второй половине дня и вечером 19 июля в Архангельске и большинстве районов области прогнозируется ухудшение погодных условий — грозы, град и ливни.

По информации синоптиков, порывы шквалистого ветра будут достигать 15−20 м/с, предупредили в ГУ МЧС России по Архангельской области.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, пресс-служба мэрии Архангельска рекомендует жителям региона остаться дома, ограничить поездки за город и завершить работы на дачных участках.

Особую осторожность советуют проявить автомобилистам, вынужденным находиться в пути во время ненастья.

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