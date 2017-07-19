На Урале отменили приговор экс-полицейскому

Екатеринбург, , 15:37 — REGNUM В Екатеринбурге президиум Свердловского областного суда отменил приговор признанному виновным в превышении должностных полномочий в ходе рейда в клубе «Пушкин» экс-полицейскому Александру Зубовичу. Об этом сообщили в пресс-службе суда корреспонденту ИА REGNUM.

«Дело направлено на повторное рассмотрение в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга другим составом суда», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Зубович ранее был осуждён за произошедшее в ночном клубе «Пушкин» преступление. В октябре 2013 года сотрудники Госнаркоконтроля и отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков регионального полицейского главка проводили совместную операцию, в результате которой был задержан подозреваемый. В ходе операции задержанному были нанесены удары в область туловища, в результате чего он был госпитализирован, и ему удалили желчный пузырь.

Впоследствии под подозрение попал Александр Зубович, который своей вины не признал. Он убеждён, что настоящим виновникам удалось избежать уголовного преследования.

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