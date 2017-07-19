Погибшая российская туристка приехала в Таиланд с ребёнком

Тюмень, , 15:02 — REGNUM В Таиланде в ночь на 19 июля погибла 39-летняя туристка из России, упав с крыши одного из местных отелей. Об этом сообщил российским СМИ заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Соснов.

По данным издания Phuket News известно, что погибшая — жительница Тюменской области. На крыше шестиэтажного отеля, где расположена зона отдыха и бассейн, найдена обувь погибшей.

Свидетели сообщили полиции, что женщина часто ссорилась по телефону со своим знакомым. Известно, что на тайский курорт она приехала 17 июля с дочерью, которая спала у себя в номере на момент трагедии. Ребенок сейчас находится под присмотром российского консульства.

В четверг, 20 июля, девочку в Москве должна встретить знакомая матери. Далее ребенка планируется отправить к отцу в Сургут. Перелет в Россию обязуется покрыть страховая компания.

Как сообщает информационное агентство Nation News, погибшая работала младшей медсестрой в больнице в Нефтеюганске. Чтобы поехать в Таиланд, погибшей пришлось копить и взять кредит.