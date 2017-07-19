Неподалёку от Клайпеды на дне Балтики найдена советская подводная лодка

Вильнюс, , 14:55 — REGNUM Водолазы из России и Латвии в Балтийском море недалеко от Клайпеды идентифицировали советскую подводную лодку С-10, затонувшую во время Второй мировой войны, пишет сегодня, 19 июля, литовское агентство BNS.

Представительство министерства иностранных дел России в Калининграде сообщило, что судно найдено примерно в 35 км от Клайпеды. Судно лежит на дне моря в исключительной экономической зоне Литвы, но литовским учреждениям неизвестны детали о работе водолазов. В этой операции не участвовал и Клайпедский университет. Для осмотра подводной лодки и сбора фото‑ и видеоматериала ныряли два водолаза из Латвии и России. Латвиец Юрий Шенделев сказал BNS, что он вместе с коллегой опускался на дно Балтийского моря на прошлой неделе.

«Это одна из подводных лодок, пропавших в 1941 году. Тогда никто не знал, где она, позже она была найдена. Нас просто пригласили нырнуть и осмотреть, что это за объект, идентифицировать его», — утверждал Шенделев.

По его мнению, найти корабли, затонувшие с экипажем, целесообразно, потому что появляется возможность почтить память погибших. Между тем водолазов к таким объектам тянет и спортивный интерес. Водолазы сняли подводную лодку на видео, что будет дальше с собранным материалом, по словам Шенделева, «нужно спрашивать у России».