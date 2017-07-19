В Тюмени сгорел памятник архитектуры — Дом Жернакова

Тюмень, , 14:26 — REGNUM В Тюмени сгорел памятник архитектуры. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Тюменской области.

Возгорание произошло в реконструированном здании, расположенном на углу улиц Орджоникидзе и Осипенко, известном как дом купца Жернакова. Сообщение на пульт дежурного поступило в 12.25 (10:25мск) часов. Пожар тушили 45 спасателей и 15 единиц спецтехники. Сгорела полностью кровля и внутренняя отделка. По предварительным данным пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

Как сообщает «Тюменская линия», Дом Жернакова находится в собственности ООО «Мегаполис-Сервис». В 2007 году департамент имущественных отношений Тюмени передал памятник архитектуры в аренду компании до 2032 года. «Мегаполис-Сервис» заказала проект реставрации. К концу 2017 года должны были быть выполнены 80% всех работ. Владельцы дома планировали устроить здесь музей купца Жернакова и ресторан. Проект реставрации предполагал воссоздание внешнего вида Дома Жернакова на период 1911 года.

Справка.

Купец 1-й гильдии Василий Лаврович Жернаков — потомственный почетный гражданин города Тюмени. Родился 1861 году в селе Паздеры Сарапульского уезда. Спустя двадцать лет он оказался в Тюмени — приехал сюда в поисках лучшей доли к старшему брату Алексею. Специализировался на мукомольной и лесопильной промышленности, а также хлебной торговле. В Тюменском и Омском уездах Жернаков имел паровые мельницы. В Омске держал лесопильный завод и два склада лесоматериалов. В 1912 году обороты хлебной торговли купца превышали 3 млн рублей. Скончался Василий Лаврович Жернаков в Харбине в 1936 году.

Сгоревший 19 июля 2017 года особняк был построен в 1909 году и является уникальным образцом каменно-деревянной застройки.

После того как в Тюмени была установлена советская власть, и хозяева уехали, в 1919 году в здании расположилась Тюменская губернская чрезвычайная комиссия. С 1921 по 1925 год усадьба Жернаковых была передана в пользование учебному отделу Сибирского водного пути (Госпараходство). В 1926-м здесь была школа семилетка и детский дом водного транспорта. В период с 1970 по 2004 годы в Доме Жернакова расположилась школа рабочей молодежи. В этот же период Дом Жернакова облисполком поставил на охрану как памятник истории.