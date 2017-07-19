У банды разбойников в Петербурге изъяты гранатомёт и более 20 «стволов»

Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM Опасную преступную группировку обезвредили правоохранительные органы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По данным следствия, ее возглавлял влиятельный преступный «авторитет», а на вооружении членов группировки состояли пистолеты, автоматы, взрывные устройства и даже гранатомёт.

В рамках расследования двух уголовных дел, возбужденных по статье УК РФ «разбой в особо крупном размере», задержан предполагаемый 60-летний лидер группы и еще пять мужчин в возрасте от 34 до 56 лет.

Как сообщили 19 июля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, сотрудниками СКР, МВД и ФСБ по делу одновременно проведено 35 обысков, в ходе которых изъято более четырех тысяч патронов, гранатомет, десять гранат, самодельное взрывное устройство мощностью не менее 800 грамм в тротиловом эквиваленте, 18 пистолетов и пистолетов-пулеметов, шесть автоматов и винтовка зарубежного производства.

Как считает следствие, эта преступная группировка причастна к разбойному нападению на предпринимателя в марте 2017 года в поселке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга и похищении его автомобиля Mitsubishi.

Задержанным также инкриминируют разбойное нападение на магазин на проспекте Культуры в Петербурге 15 июня 2017 года, в ходе которого было похищено имущество на общую сумму более 1 миллиона рублей.

Кроме того, как считает следствие, участники преступной группы занимаются совершением вымогательств денежных средств у граждан и предпринимателей на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, «контроль и руководство группой осуществляет Леонид Колесников, 1957 года рождения, ранее входивший в одно из преступных сообществ».

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Там добавили, что устанавливаются факты совершения преступной группой других аналогичных преступлений.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в Санкт-Петербурге было направлено в суд уголовное дело в отношении шестерых уроженцев Кабардино-Балкарии, входивших в преступную группу. В 2014 году они совершили 14 разбойных нападений на квартиры, мини-гостиницы, массажные салоны, аптеки, АЗС и ювелирный магазин.

В марте 2017 года была обезврежена криминальная группа, которая была причастна к совершению преступлений на территории Пушкинского района Петербурга. Как считает следствие, преступное сообщество было создано специально, для того чтоб установить контроль над представителями бизнеса.

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