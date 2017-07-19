В Прикамье опрокинулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

Пермь, , 14:18 — REGNUM В Перми в первой половине дня 19 июля пассажирский автобус, следовавший из Краснокамска в Пермь, опрокинулся в кювет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой Госавтоинспекции, водитель при прохождении поворота по неустановленной причине не справился с управлением транспортным средством.

По факту аварии и травмирования пассажиров проводят проверку следственные органы, сообщили корреспондентув СЧУ СКР края. По предварительным данным, рейсовый автобус двигался по улице Якутской краевого центра. Во время движения автобус съехал в кювет. Девять пассажиров, в том числе одни ребёнок в возрасте до года, получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы. Состояние их здоровья оценивается врачами.

Следователи регионального СК России провели первоначальный осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Назначается комплекс необходимых судебных экспертиз. В ближайшее время следователями будет изъята необходимая документация, в том числе свидетельства о регистрации транспортных средств, страховые полисы, путевые листы, а также данные по последнему техническому осмотру.

Добавим, что местные СМИ сообщают, что число пострадавших выросло до 10 человек. Предварительной причиной ДТП могло стать лопнувшее колесо.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минздраве Пермского края, на место ДТП были направлены шесть бригад скорой медпомощи: две реанимационные, две врачебные и две фельдшерские. Дополнительно одна реанимационная бригада выезжала по адресу: угол Попова и Петропавловская за пострадавшим, который самостоятельно уехал с места аварии. На 14:00 местного времени (12:00 мск), в ДТП пострадали 13 человек: один ребёнок и 12 взрослых.

Пострадавшие находятся в ГБУЗ ПК «Ордена Знак Почета» ПККБ», ГБУЗ ПК», МСЧ № 11 им. С. Н. Гринберга» и травмпункте Кировского района с травмами различной степени тяжести. Двое пострадавших отказались от госпитализации, в том числе ребёнок с ушибами (отказались родители), и один человек — отказался от осмотра.