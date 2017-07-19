В Оренбуржье с пищевым отравлением госпитализированы 16 человек

Оренбург, , 13:56 — REGNUM В городе Бугуруслане Оренбургской области массовое отравление продукцией из учреждения общепита. После употребления шаурмы госпитализировано 16 человек, в том числе трое детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Первые пациенты начали поступать в больницу 18 июля. У них обнаружен генетический материал кишечных вирусов. Выяснилось, что все госпитализированные употребляли шаурму, которую приобрели в торговой точке, принадлежащей индивидуальному предпринимателю.

Специалисты Роспотребнадзора приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию и организации противоэпидемических мероприятий. В торговой точке общепита выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, в частности, отсутствовали документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность овощей, используемых для приготовления шаурмы. Возбуждено административное делопроизводство в отношении индивидуального предпринимателя. В ближайшее время суд пример решение по составленному сотрудниками Роспортебнадзора протоколу о временном запрете деятельности предприятия.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области, в настоящее время проводится доследственая провека по факту массового пищевого отравления в Бугуруслане.

Стоит отметить, что в регионе с начала года это уже не первый случай массового отравления продукцией общепита. В феврале в Оренбурге отравление роллами и суши, изготовленными местным предприятием, вызвало резонанс. Последовала проверка, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения. Деятельность предприятия приостановили на два месяца.