Вынесен приговор экс-сотруднику «Саратовводоканала»

Саратов, , 13:41 — REGNUM Вынесен приговор бывшему начальнику центрального района водоснабжения цеха водоснабжения МУПП «Саратовводоканал». Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР региона, он предпринял попытку получить взятку от директора кафе за незаконное восстановление подачи воды.

«Бывший сотрудник МУПП признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 204 УК РФ («Покушение на коммерческий подкуп, то есть на незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий, которые входят в служебные полномочия лица и которым оно в силу должностного положения может способствовать»)», — пояснили в ведомстве.

Следствием и судом установлено, в начале марта 2017 года начальник центрального района водоснабжения цеха водоснабжения МУП «Саратовводоканал» предпринял попытку получить от директора одного из кафе, расположенного в Волжском районе Саратова, денежные средства в сумме 20 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за восстановление водоснабжения в кафе в нарушение установленного законодательством РФ порядка. Противоправные действия были пресечены сотрудниками службы безопасности МУП «Саратовводоканал», ввиду чего деньги он не получил.

«В ходе следствия сотрудник «Саратовводоканала» дал признательные показания, раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 100 тыс. рублей», констатировали в СУ СКР региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе текущего года в отношении 37-летнего директора Саратовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» СУ СКР региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 — п. «б» ч. 4 ст.291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение незаконных действий (бездействия), совершенное в крупном размере».

По версии следствия, днем 19 января 2017 года директор Саратовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», находясь в автомобиле, пытался передать сотруднику УФСБ в качестве взятки 300 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за изъятие из материала проверки по факту совершенного им ранее преступления коррупционной направленности ряда документов и не проведение в отношении него проверочных мероприятий. Расследование уголовного дела продолжается.

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