В Удмуртии ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы

Ижевск, , 13:35 — REGNUM На территории муниципальных районов Удмуртии введен режим ЧС в связи с переувлажнением почвы во время активной вегетации сельскохозяйственных культур. Соответствующее распоряжение подписал врио главы республики Александр Бречалов.

Согласно документу, министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено разработать план мероприятий по снижению масштаба ущерба.

Главам МО рекомендовано создать оперативные штабы по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; принять исчерпывающие меры по смягчению последствий для сельскохозяйственных работ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в связи с неблагоприятным прогнозом и с ухудшением погодных условий оперативные службы филиала «Удмуртэнерго» приведены в режим повышенной готовности. Вечером 18 июля без электричества остались три района республики — Сюмсинский, Селтинский и Увинский. Утром электроснабжение было полностью восстановлено.

По информации регионального управления МЧС, 19 июля местами по республике ожидаются грозы, при грозах шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, местами ливни, град.