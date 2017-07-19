Самостоятельное лечение стало для оренбурженки смертельным

Оренбург, , 13:20 — REGNUM В Александровском районе Оренбургской области 61-летняя женщина умерла после укола антибиотика. По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбуржью.

По данным следствия, оренбурженка страдала хроническим бронхитом. Женщина решила не обращаться к врачу и начать самостоятельное лечение. Утром 9 июня она приобрела лекарства и попросила сотрудника местной врачебной амбулатории сделать укол антибиотика.

Медик сделал женщине внутримышечную инъекцию медицинских препаратов лидокаин и цефтриаксон в процедурном кабинете без должного официального оформления пациента, без назначения врача, не убедившись в отсутствии у женщины аллергической реакции на указанные медицинские препараты. После введения укола оренбурженка почувствовала себя плохо и скоропостижно скончалась от анафилактического шока.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая аллергическая реакция.

Стоит отметить, что сейчас следователи проводят проверку в отношении других медработников — сотрудников скорой помощи. Проверяется факт ненадлежащих действий медиков, а именно, что 16 июля сотрудники скорой помощи волокли к машине пациента, нуждающегося в медицинской помощи, который впоследствии скончался в лечебном учреждении.

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