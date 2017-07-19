ЧП в Кабардино-Балкарии: сорвался при восхождении альпинист из Латвии

Нальчик, , 13:18 — REGNUM В горах Кабардино-Балкарии погиб латвийский альпинист. Он сорвался вниз с высоты 3900 метров при восхождении на гору Кундюм Межерги, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Информация о происшествии поступила в центр управления в кризисных ситуациях 19 июля, около 10:00. На поиски туриста были направлены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Уже в 11:30 они сообщили о завершении поисково-спасательных работ. Тело туриста было обнаружено без признаков жизни. Его спустили вниз со клона горы и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Как уточнили в МЧС, альпинист получил травмы не совместимые с жизнью.

Еще одно ЧП произошло сегодня, 19 июля, в Прохладненском районе республики. В 10:30 в оперативную дежурную смену МЧС по региону поступило сообщение о том, что отдыхающего унесло течением в районе слияния рек Малка и Баксан. В настоящее время на его поиски направлена группа спасателей.