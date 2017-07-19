Житель Самарской области нанес удары ножом в живот беременной женщине

Самара, , 12:53 — REGNUM Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Кинель — Черкасского района Самарской области за убийство своей беременной сожительницы. Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Самарской области, подозреваемый накинулся на женщину с ножом из-за ревности.

«По версии следствия, 18 июля ранее судимый за кражу мужчина, находясь дома у своей 22-летней беременной сожительницы, на почве ревности нанес ей несколько ножевых ранений в область брюшной полости и бедра. От полученных повреждений женщина скончалась на месте преступления. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей», — пояснили в ведомстве.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года в Ставропольском крае мужчина убил свою супругу, двух маленьких детей и покончил с собой. По информации регионального управления Следственного комитета, трагедия разыгралась 28 апреля в селе Юца Предгорного района. В одном из частных домов были найдены тела супругов и двух их сыновей с многочисленными ножевыми ранениями.

Читайте также: Трагедия на Ставрополье: мужчина убил свою семью и покончил с собой