Житель Чебоксар и его сыновья попались на ядовитой «незамерзайке»

Чебоксары, , 12:39 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор жителю Чебоксар и двум его сыновьям за продажу ядовитой незамерзающей стеклоомывающей жидкости («незамерзайки»). Они продавали опасный товар, несмотря на предупреждение. Суд назначил им условные сроки, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Перед судом предстали 62-летний житель Чебоксар вместе с сыновьями. Следствием и Ленинским районным судом города установлено, что 11 марта 2017 года они реализовали 36 пятилитровых емкостей с «незамерзайкой» со склада, расположенного по Базовому проезду.

«При этом ранее злоумышленники были письменно предупреждены о недопустимости продажи данной жидкости, так как она содержит в своем составе ядовитое вещество — метиловый спирт, а его не должно быть в средствах по уходу за автотранспортом», — сказал Олег Дмитриев.

Из незаконного оборота сотрудниками органов внутренних дел было изъято еще более 2 тысяч 200 аналогичных емкостей (или свыше 11 тонн) ядовитой стеклоомывающей жидкости, которая ранее нелегально была приобретена и выставлена на продажу. Товар они хранили на склада, а также в торговой точке на территории ярмарки по улице Гладкова.

Свою вину осужденные признали, по их ходатайству уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п."а» ч.2 ст.238 УК РФ (незаконный оборот товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Приговором суда каждому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно со штрафом в размере 30 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в марте 2017 года ещё один предприниматель стал фигурантом уголовного дела по факту продажи ядовитой «незамерзайки». Следствие считает, что она содержала ядовитое вещество — метиловый спирт. Как ранее сообщало ИА REGNUM, под уголовное преследование попал 52-летний чебоксарец. По версии следствия, предприниматель, несмотря на предупреждения, 22 февраля 2017 года в своем магазине автотоваров продал пятилитровую емкость с опасной стеклоомывающей жидкостью. «Ранее подозреваемый был письменно предупрежден о недопустимости торговли данным товаром, поскольку он метиловый спирт. В последующем из незаконного оборота было изъято 37 пятилитровых аналогичных емкостей, которые злоумышленник приобрел у неизвестных ему лиц и выставил на продажу в своей торговой точке.

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