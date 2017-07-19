Три человека погибли в ДТП с маршруткой на Ставрополье

Ставрополь, , 12:20 — REGNUM При столкновении маршрутки и грузового автомобиля под Пятигорском погибли три человека, получили травмы еще три человека.

Происшествие произошло сегодня, 19 июля, около 08:30 на пересечении автодороги Пятигорск — Георгиевск и улицы Шоссейная, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС по Ставропольскому краю.

По данным региональной дорожной полиции, водитель КАМаЗа, который перевозил мусор, не пропустил маршрутную «ГАЗель». В салоне маршрутки находились 15 человек. Трое пассажиров скончались от полученных травм, остальные пострадавшие госпитализированы в больницу.

В настоящее время подробности происшествия выясняются. Устанавливаются причины аварии.

Напомним, крупное ДТП с участием маршрутки произошло в Ставропольском крае 26 июня. Водитель маршрутного микроавтобуса «Мерседес Спринтер», следовавшего по маршруту Учкекен — Ставрополь, врезался в грузовую машину КамАЗ у селения Татарка.

Всего в момент аварии в маршрутке находились 10 человек. Пострадали в результате ДТП семь человек, пятеро из них в тяжелом состоянии дотавлены в больницу.

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