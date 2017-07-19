В Мурманске возбудили уголовное дело в связи с гибелью четырех рыбаков

Мурманск, , 12:21 — REGNUM В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту смертельного отравления угарным газом членов экипажа судна, находящегося на промысле в Норвежском море. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело возбуждено по признакам преступления, связанного с нарушением требований охраны труда (часть 3 статьи 143 УК РФ).

«По данным следствия, 13 июля 2017 года около 11 часов при нахождении судна «Капитан Сулимов» на промысле в Норвежском море в помещении рыбомучной установки обнаружено задымление, — сообщили в ведомстве. — В указанное помещение вошли четыре члена экипажа без изолирующих дыхательных аппаратов, которые в результате получили отравление угарным газом, приведшее к смертельному исходу».

Добавим, что максимальное наказание за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, составляет до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, судно «Капитан Сулимов» принадлежит ООО «Робинзон». Четверо погибших рыбаков — жители Мурманской области.

Ранее губернатор Мурманской области Марина Ковтун от имени правительства региона и от себя лично выразила соболезнования в связи с гибелью земляков. Сообщалось также о том, что власти находятся на постоянной связи с судовладельцем и окажут необходимую помощь, которая потребуется в данной ситуации.

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