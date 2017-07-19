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В Таиланде погибла туристка из России

Происшествия

Трагедия произошла на острове Пхукет

Бангкок, 19 июля 2017, 12:10 — REGNUM  В Таиланде в ночь на 19 июля погибла 39-летняя туристка из Российской Федерации, упав с крыши одного из местных отелей. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Соснов в интервью РИА «Новости».

Трагедия произошла на острове Пхукет.

«Информацию о гибели россиянки мы получили от полиции острова Пхукет по телефону, — сообщил дипломат. — По словам полицейских, трагедия произошла рано утром в среду».

Соснов также добавил, что пока неизвестно, был ли это несчастный случай или суицид.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.

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Туризм